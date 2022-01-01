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Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500
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Измерители параметров УЗО
    Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500
    Арт. geototal_359
    Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500

      Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500

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      Нет в наличии
      Арт. geototal_359

      Характеристики

      Мин. диапазон измерения напряжения переменного тока, В
      		10
      Макс. диапазон измерения напряжения переменного тока, В
      		300
      Мин. диапазон измерения напряжения прикосновения, В
      		5
      Макс. диапазон измерения напряжения прикосновения, В
      		100
      Разрешающая способность, Ом
      		0.1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прибор предназначен для измерения параметров УЗО как находящихся в сети «220 В» (или «230 В»), так и вне её (в автономном режиме). Измеряет параметры УЗО типа АС на синусоидальном токе с возможностью установки начальной фазы тока. Фиксирует ток срабатывания УЗО от 10 до 500 мА, время срабатывания. Результаты измерения в удобной для восприятия форме выводятся на индикатор, показывающий также режим работы прибора и состояние аккумулятора.

        Преимущества

        • Измерение времени отключения УЗО типа АС, А, В
        • Измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В
        • Измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний
        • Измерение активного сопротивления петли «фаза-ноль».