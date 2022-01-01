Измеритель параметров УЗО ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500
Арт. geototal_359
Характеристики
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Мин. диапазон измерения напряжения переменного тока, В
|10
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Макс. диапазон измерения напряжения переменного тока, В
|300
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Мин. диапазон измерения напряжения прикосновения, В
|5
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Макс. диапазон измерения напряжения прикосновения, В
|100
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Разрешающая способность, Ом
|0.1
- Прибор предназначен для измерения параметров УЗО как находящихся в сети «220 В» (или «230 В»), так и вне её (в автономном режиме). Измеряет параметры УЗО типа АС на синусоидальном токе с возможностью установки начальной фазы тока. Фиксирует ток срабатывания УЗО от 10 до 500 мА, время срабатывания. Результаты измерения в удобной для восприятия форме выводятся на индикатор, показывающий также режим работы прибора и состояние аккумулятора.
Преимущества
- Измерение времени отключения УЗО типа АС, А, В
- Измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В
- Измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний
- Измерение активного сопротивления петли «фаза-ноль».