Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F

Преимущества

Прибор может измерить частоту

В производстве используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность

Клемметры защищены от проникновения пыли и механических повреждений

Эргономика и функциональность делают прибор комфортным в процессе использования, а результаты замеров максимально точными

Измерительные клещи DT266F - устройство является измерительным прибором типа «токовые клещи» с возможностью измерения величины изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции).Прибор оснащен 3,5 разрядным ЖК дисплеем (1999 чисел с автоматическим определением полярности и единиц измерения) и может измерить ток, напряжение, сопротивление, проверить изоляцию. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки.