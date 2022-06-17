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Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
5.0
1
Найти аналог
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Арт. О00000013293
    5.0
    1
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
    Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F

      Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013293
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Карманный
      		Да
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Измерительные клещи DT266F - устройство является измерительным прибором типа «токовые клещи» с возможностью измерения величины изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции).Прибор оснащен 3,5 разрядным ЖК дисплеем (1999 чисел с автоматическим определением полярности и единиц измерения) и может измерить ток, напряжение, сопротивление, проверить изоляцию. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки. 

        Преимущества

        • Прибор может измерить частоту
        • В производстве используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
        • Клемметры защищены от проникновения пыли и механических повреждений
        • Эргономика и функциональность делают прибор комфортным в процессе использования, а результаты замеров максимально точными