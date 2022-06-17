Токоизмерительные клещи Ресанта DT 266F
Арт. О00000013293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Карманный
|Да
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Автоматическое отключение
|Нет
- Измерительные клещи DT266F - устройство является измерительным прибором типа «токовые клещи» с возможностью измерения величины изоляции (при наличии 500 –вольтового измерителя изоляции).Прибор оснащен 3,5 разрядным ЖК дисплеем (1999 чисел с автоматическим определением полярности и единиц измерения) и может измерить ток, напряжение, сопротивление, проверить изоляцию. Прибор имеет 3 входных разъёма, которые защищены от перегрузки.
Преимущества
- Прибор может измерить частоту
- В производстве используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
- Клемметры защищены от проникновения пыли и механических повреждений
- Эргономика и функциональность делают прибор комфортным в процессе использования, а результаты замеров максимально точными