Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м

Преимущества

Кабель — КГ 1х16, изготовлен по ГОСТ

Длина кабеля с электрододержателем — 5 м

Длина кабеля с клеммой — 5 м

Вилка кабельная — 10-25

Надежность

Изготовлено из высокотехнологичного материала





Комплект проводов КГ16, 5 м АТЛАНТ TDH_ATL_C16_5MK - предназначен для работы со сварочными аппаратами, предназначенными для ручной дуговой сварки.