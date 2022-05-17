Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
Арт. X1329197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Сечение, мм²
|16
- Комплект проводов КГ16, 5 м АТЛАНТ TDH_ATL_C16_5MK - предназначен для работы со сварочными аппаратами, предназначенными для ручной дуговой сварки.
Преимущества
- Кабель — КГ 1х16, изготовлен по ГОСТ
- Длина кабеля с электрододержателем — 5 м
- Длина кабеля с клеммой — 5 м
- Вилка кабельная — 10-25
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала