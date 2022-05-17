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Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
5.0
2
4 070 ₽
Соединительные кабели
    Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
    Арт. X1329197
    5.0
    2
    Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
    Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
    Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
      Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
      Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м
      Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м

      Комплект сварочных проводов для инвертора Атлант КГ16, 5 м

      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атлант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Сечение, мм²
      		16
      Все характеристики
      4 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект проводов КГ16, 5 м АТЛАНТ TDH_ATL_C16_5MK - предназначен для работы со сварочными аппаратами, предназначенными для ручной дуговой сварки.  

        Преимущества

        • Кабель — КГ 1х16, изготовлен по ГОСТ
        • Длина кабеля с электрододержателем — 5 м
        • Длина кабеля с клеммой — 5 м
        • Вилка кабельная — 10-25
        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала