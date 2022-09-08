Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3

Настенная сплит-система Electrolux EACS - 12 HS/N3 комплектуется многофункциональным пультом управления с режимом реального времени. Сплит-система оснащена режимами: ночной, автоматический, интенсивный. Внутренний блок оснащен шестиступенчатым фильтром, состоящим из фильтра с ионами серебра, катехинового, антиклещевого, биологического, антибактериального и каталитического фильтров.

Особенности и преимущества:

Управляется при помощи дистанционного пульта.

Блокировка кнопок на пульте - для предотвращения случайного изменения параметров работы.

Пульт оснащен режимом реального времени.

Ночной режим работы.

Автоматический режим работы.

Самодиагностика.

Автоматический перезапуск после сбоя напряжения.

Горячий старт.

Широкоугольные жалюзи обеспечивают эффективное управление воздушным потоком.

Автоматическое качание вертикальных жалюзи - угол поворота до 160 градусов и 7 положений наклона створки.

Автоматическая разморозка наружного блока.

24 часовой таймер включения/выключения.

Автоматическая очистка теплообменника во внутреннем блоке.

Интенсивный режим работы (Turbo) - быстрое охлаждение до температуры 18 градусов.

Система работает на охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха.

Компактность внутреннего блока - для удобства установки.

Работает на озонобезопасном хладагенте R-410.

Комплектация: