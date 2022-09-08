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Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3
    Арт. X699113379
    5.0
    1
    Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3
    Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3
      Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3
      Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3

      Сплит-система Electrolux EACS-12HS/N3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113379
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Диаметр труб хладагента (газ), дюйм
      		1/2
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Electrolux EACS - 12 HS/N3 комплектуется многофункциональным пультом управления с режимом реального времени. Сплит-система оснащена режимами: ночной, автоматический, интенсивный. Внутренний блок оснащен шестиступенчатым фильтром, состоящим из фильтра с ионами серебра, катехинового, антиклещевого, биологического, антибактериального и каталитического фильтров.

        Особенности и преимущества:

        • Управляется при помощи дистанционного пульта.
        • Блокировка кнопок на пульте - для предотвращения случайного изменения параметров работы.
        • Пульт оснащен режимом реального времени.
        • Ночной режим работы.
        • Автоматический режим работы.
        • Самодиагностика.
        • Автоматический перезапуск после сбоя напряжения.
        • Горячий старт.
        • Широкоугольные жалюзи обеспечивают эффективное управление воздушным потоком.
        • Автоматическое качание вертикальных жалюзи - угол поворота до 160 градусов и 7 положений наклона створки.
        • Автоматическая разморозка наружного блока.
        • 24 часовой таймер включения/выключения.
        • Автоматическая очистка теплообменника во внутреннем блоке.
        • Интенсивный режим работы (Turbo) - быстрое охлаждение до температуры 18 градусов.
        • Система работает на охлаждение, обогрев, осушение или вентиляцию воздуха.
        • Компактность внутреннего блока - для удобства установки.
        • Работает на озонобезопасном хладагенте R-410.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Пульт управления.
        • Гарантийный талон.
        • Инструкция.
        • Упаковка.