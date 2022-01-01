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Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
    Арт. 704305187
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
    Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000

      Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305187

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		413х800х111
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000 оборудован высококачественным нагревательным элементом с продолжительным сроком службы. Обогреватель обладает экономичным потреблением электроэнергии. Встроенный ионизатор воздуха способствует созданию здорового микроклимата в помещении. Для удобства использования конвектор оснащен панелью управления с LED дисплеем. Универсальная установка обеспечивает максимально функциональное расположение прибора в интерьере. В комплект поставки включены все необходимые крепления для монтажа обогревателя.

        Преимущества

        • Стильный и продуманный дизайн
        • Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах
        • Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора
        • Встроенный ионизатор воздуха
        • Режимы работы: комфортный и антизамерзание
        • Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
        • Родительский контроль (функция блокировки кнопок)
        • Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления
        • Электронный термостат
        • Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет
        • Защищённый высокоточный термостат
        • Воздухозаборник Intake увеличенной площади
        • Покрытие задней крышки Anti Dirt
        • Удобная ручка для перемещения 