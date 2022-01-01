Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000
Арт. 704305187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|413х800х111
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
- Электрический конвектор Ballu BEC/EVE-2000 оборудован высококачественным нагревательным элементом с продолжительным сроком службы. Обогреватель обладает экономичным потреблением электроэнергии. Встроенный ионизатор воздуха способствует созданию здорового микроклимата в помещении. Для удобства использования конвектор оснащен панелью управления с LED дисплеем. Универсальная установка обеспечивает максимально функциональное расположение прибора в интерьере. В комплект поставки включены все необходимые крепления для монтажа обогревателя.
Преимущества
- Стильный и продуманный дизайн
- Данное оборудование предназначено для работы в городских квартирах, таунхаусах, в загородных домах, на дачах или в офисах
- Управление прибором осуществляется с помощью панели управления с информативным LED дисплеем, расположенной в верхней части прибора
- Встроенный ионизатор воздуха
- Режимы работы: комфортный и антизамерзание
- Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
- Родительский контроль (функция блокировки кнопок)
- Для удобства использования возможна блокировка кнопок на панели управления
- Электронный термостат
- Нагревательный элемент Double G Force повышенной теплоотдачи с ресурсом работы 25 лет
- Защищённый высокоточный термостат
- Воздухозаборник Intake увеличенной площади
- Покрытие задней крышки Anti Dirt
- Удобная ручка для перемещения