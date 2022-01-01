Преимущества

Режимы работы: комфортный, антизамерзание

Механический термостат

Настенная и напольная установка

Механическое управление

Защита от перегрева

Внутренняя проводка выполнена из шнура ПРКА ТУ16-505.317-76 теплостойкость от минус 40 до плюс 180 °С

Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0 - имеет два режима работы: комфортный и антизамерзание. Предусмотрен встроенный механический термостат. Для безопасности использования конвектор оснащен защитой от перегрева. Работа прибора осуществляется от сети 220В.