Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0
Арт. 704305214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|405х775х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0 - имеет два режима работы: комфортный и антизамерзание. Предусмотрен встроенный механический термостат. Для безопасности использования конвектор оснащен защитой от перегрева. Работа прибора осуществляется от сети 220В.
Преимущества
- Режимы работы: комфортный, антизамерзание
- Механический термостат
- Настенная и напольная установка
- Механическое управление
- Защита от перегрева
- Внутренняя проводка выполнена из шнура ПРКА ТУ16-505.317-76 теплостойкость от минус 40 до плюс 180 °С