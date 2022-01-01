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Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0
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Конвекторы
    Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0
    Арт. 704305214
    Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0

      Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704305214

      Характеристики

      Производитель
      		Делсот
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		405х775х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Делсот ЭВУБ 1,0 - имеет два режима работы: комфортный и антизамерзание. Предусмотрен встроенный механический термостат. Для безопасности использования конвектор оснащен защитой от перегрева. Работа прибора осуществляется от сети 220В.

        Преимущества

        • Режимы работы: комфортный, антизамерзание
        • Механический термостат
        • Настенная и напольная установка 
        • Механическое управление
        • Защита от перегрева
        • Внутренняя проводка выполнена из шнура ПРКА ТУ16-505.317-76 теплостойкость от минус 40 до плюс 180 °С