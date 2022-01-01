Преимущества

Нагревательный элемент ZIG-ZAG

Механическое управление

Моментальный нагрев 3 режима нагрева (650/850/1500 Вт)

Защита от перегрева

Ножки в комплекте

Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях. Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошитая» хром-никелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обусловливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.