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Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
1 850 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
    Арт. О00000032211
    Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
    Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
      Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
      Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W

      Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032211

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		500x180x330
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях. Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошитая» хром-никелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обусловливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.

        Преимущества

        • Нагревательный элемент ZIG-ZAG
        • Механическое управление
        • Моментальный нагрев 3 режима нагрева (650/850/1500 Вт)
        • Защита от перегрева
        • Ножки в комплекте