Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W
Арт. О00000032211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|500x180x330
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Neoclima Fast 1500W предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях. Тонкая пластина из диэлектрического материала, густо «прошитая» хром-никелевой нитью. Имеет низкое тепловое сопротивление «нагреватель-среда» низкую инерционность, мгновенный, без задержки, выход на рабочий режим, что позволяет обеспечить более точное поддержание рабочей температуры в помещении и обусловливает высокую экономичность обогревательных приборов на базе таких нагревателей.
Преимущества
- Нагревательный элемент ZIG-ZAG
- Механическое управление
- Моментальный нагрев 3 режима нагрева (650/850/1500 Вт)
- Защита от перегрева
- Ножки в комплекте