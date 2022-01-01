Преимущества

Монолитный Х-образный нагревательный элемент

Механическое управление

Ножки в комплекте для напольной установки

5 степеней защиты

Защита от перегрева

Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях

Класс электрозащиты II

Защита от замерзания (режим ANTI FROST)

Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w - может быть установлен как на стену, так и на пол. Данный прибор имеет механическое управление. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования конвектора. Класс защиты корпуса IP24 позволяет устанавливать данный обогреватель во влажных помещениях.