Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
Арт. 704305219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Габариты, мм
|400x595х105
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w - может быть установлен как на стену, так и на пол. Данный прибор имеет механическое управление. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования конвектора. Класс защиты корпуса IP24 позволяет устанавливать данный обогреватель во влажных помещениях.
Преимущества
- Монолитный Х-образный нагревательный элемент
- Механическое управление
- Ножки в комплекте для напольной установки
- 5 степеней защиты
- Защита от перегрева
- Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях
- Класс электрозащиты II
- Защита от замерзания (режим ANTI FROST)