Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
Найти аналог
Конвекторы
    Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
    Арт. 704305219
    Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
    Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
    Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w
      Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w

      Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 704305219

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Габариты, мм
      		400x595х105
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор NeoClima Primo 1500w - может быть установлен как на стену, так и на пол. Данный прибор имеет механическое управление. Защита от перегрева обеспечивает безопасность использования конвектора. Класс защиты корпуса IP24 позволяет устанавливать данный обогреватель во влажных помещениях.

        Преимущества

        • Монолитный Х-образный нагревательный элемент
        • Механическое управление
        • Ножки в комплекте для напольной установки 
        • 5 степеней защиты
        • Защита от перегрева
        • Класс защиты (IP24) позволяет устанавливать конвектор во влажных помещениях
        • Класс электрозащиты II
        • Защита от замерзания (режим ANTI FROST)