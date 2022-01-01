Электрический конвектор Prorab CH 2000
Арт. 704305184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|495x200x335
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Поддержка Wi-Fi
|Нет
- Электрический конвектор Prorab CH 2000 - предназначен для обогрева помещений. Данное устройство можно использовать в качестве основного или дополнительного источника тепла. Установка обогревателя осуществляется напольно. Механический термостат обеспечивает поддержание необходимой температуры в помещении. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации конвектора.
Преимущества
- Термостат
- Механическое управление
- Возможность установки на ножки
- Два уровня защиты
- Автоматическое отключение при перегреве
- Плавкий предохранитель
- Световой индикатор работы