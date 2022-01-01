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Электрический конвектор Prorab CH 2000
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Конвекторы
    Электрический конвектор Prorab CH 2000
    Арт. 704305184
    Электрический конвектор Prorab CH 2000

      Электрический конвектор Prorab CH 2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305184

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		495x200x335
      Поддержка Wi-Fi
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический конвектор Prorab CH 2000 - предназначен для обогрева помещений. Данное устройство можно использовать в качестве основного или дополнительного источника тепла. Установка обогревателя осуществляется напольно. Механический термостат обеспечивает поддержание необходимой температуры в помещении. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации конвектора.

        Преимущества

        • Термостат
        • Механическое управление
        • Возможность установки на ножки
        • Два уровня защиты
        • Автоматическое отключение при перегреве
        • Плавкий предохранитель 
        • Световой индикатор работы