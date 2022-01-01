Преимущества

Термостат

Механическое управление

Возможность установки на ножки

Два уровня защиты

Автоматическое отключение при перегреве

Плавкий предохранитель

Световой индикатор работы

Электрический конвектор Prorab CH 2000 - предназначен для обогрева помещений. Данное устройство можно использовать в качестве основного или дополнительного источника тепла. Установка обогревателя осуществляется напольно. Механический термостат обеспечивает поддержание необходимой температуры в помещении. Защита от перегрева увеличивает безопасность эксплуатации конвектора.