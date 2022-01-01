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Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED)
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Конвекторы
    Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED)
    Арт. 704305215
    Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED)

      Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704305215

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		250х300х120
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED) используется в качестве дополнительного обогрева небольшого помещения. Прибор рассчитан на обслуживание комнаты до 4 кв.м. Изделие оснащено дисплеем, который позволяет легко настроить температурный режим и установить таймер на отключение. Конвектор предусматривает два способа монтажа: напольный и настенный.

        Преимущества

        • Простое управление температурным режимом
        • Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
        • Простота установки
        • Не выжигает кислород
        • Надёжность в эксплуатации
        • Лёгкость обслуживания
        • Эффективное использование электроэнергии
        • Бесшумная работа
        • Возможность установки во влажных помещениях