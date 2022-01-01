Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED)
Арт. 704305215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|250х300х120
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED) используется в качестве дополнительного обогрева небольшого помещения. Прибор рассчитан на обслуживание комнаты до 4 кв.м. Изделие оснащено дисплеем, который позволяет легко настроить температурный режим и установить таймер на отключение. Конвектор предусматривает два способа монтажа: напольный и настенный.
Преимущества
- Простое управление температурным режимом
- Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры
- Простота установки
- Не выжигает кислород
- Надёжность в эксплуатации
- Лёгкость обслуживания
- Эффективное использование электроэнергии
- Бесшумная работа
- Возможность установки во влажных помещениях