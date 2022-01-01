Преимущества

Простое управление температурным режимом

Быстрая самоокупаемость за счёт высокого КПД и скорости набора задаваемой температуры

Простота установки

Не выжигает кислород

Надёжность в эксплуатации

Лёгкость обслуживания

Эффективное использование электроэнергии

Бесшумная работа

Возможность установки во влажных помещениях

Конвектор Ресанта ОК-500Е (LED) используется в качестве дополнительного обогрева небольшого помещения. Прибор рассчитан на обслуживание комнаты до 4 кв.м. Изделие оснащено дисплеем, который позволяет легко настроить температурный режим и установить таймер на отключение. Конвектор предусматривает два способа монтажа: напольный и настенный.