Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R

Преимущества

5 передач вперед и 2 назад

Поворот дефлектора для выброса снега

Блокировка дифференциала - маневренность снегоуборщика

Зимний двигатель Masteryard R179CC (КНР) - стабильная производительность в условиях работы при низких температурах

Срезные болты для защиты шнека от повреждений

Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы

Металлическая рама для повышения надежности конструкции

Снегоуборщик Masteryard MX7522R со стальным агрессивным шнеком эффективно справляется со слежавшимся снегом. Зимний двигатель Masteryard R179CC обеспечивает длительную, стабильную производительность. Блокировка колес при помощи шплинта повышает маневренность снегоуборщика.