Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
Арт. О00000038188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|890х620х660
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- Снегоуборщик Masteryard MX7522R со стальным агрессивным шнеком эффективно справляется со слежавшимся снегом. Зимний двигатель Masteryard R179CC обеспечивает длительную, стабильную производительность. Блокировка колес при помощи шплинта повышает маневренность снегоуборщика.
Преимущества
- 5 передач вперед и 2 назад
- Поворот дефлектора для выброса снега
- Блокировка дифференциала - маневренность снегоуборщика
- Зимний двигатель Masteryard R179CC (КНР) - стабильная производительность в условиях работы при низких температурах
- Срезные болты для защиты шнека от повреждений
- Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы
- Металлическая рама для повышения надежности конструкции