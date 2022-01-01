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Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
74 990 ₽
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
    Арт. О00000038188
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
    Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R
      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R

      Снегоуборщик бензиновый Masteryard MX 7522R

      74 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000038188

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		890х620х660
      Все характеристики
      74 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Снегоуборщик Masteryard MX7522R со стальным агрессивным шнеком эффективно справляется со слежавшимся снегом. Зимний двигатель Masteryard R179CC обеспечивает длительную, стабильную производительность. Блокировка колес при помощи шплинта повышает маневренность снегоуборщика.

        Преимущества

        • 5 передач вперед и 2 назад
        • Поворот дефлектора для выброса снега
        • Блокировка дифференциала - маневренность снегоуборщика
        • Зимний двигатель Masteryard R179CC (КНР) - стабильная производительность в условиях работы при низких температурах
        • Срезные болты для защиты шнека от повреждений
        • Поворот шнека рукояткой на панели управления для удобства работы
        • Металлическая рама для повышения надежности конструкции