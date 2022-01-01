Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1

Преимущества

Выполнение замеров в автоматическом режиме

Обнуление потенциала после окончания замера

Безопасность работ благодаря функции контроля напряжения

Запоминание последнего результата и показаний на 15 и 60 секунде



Автоматический расчет коэффициента адсорбции

Мегаомметры Е6-31/1 и предназначен для контроля состояния изоляции различных кабельных линий, агрегатов и устройств. Он определяет мгновенное или установившееся значение сопротивления за фиксированный период времени и вычисляет коэффициент адсорбции. Разработанный специально для полевых измерений, прибор оснащается функцией автовыбора диапазона и единиц измерения для максимального упрощения работ. Светодиодный дисплей обеспечивает отличную считываемость результатов в любых условиях.