Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1
Арт. geototal_691
Характеристики
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Мин. переменное напряжение, В
|40
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Макс. переменное напряжение, В
|700
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Мин. рабочая температура, °С
|-30
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Элемент питания
|АА
- Мегаомметры Е6-31/1 и предназначен для контроля состояния изоляции различных кабельных линий, агрегатов и устройств. Он определяет мгновенное или установившееся значение сопротивления за фиксированный период времени и вычисляет коэффициент адсорбции. Разработанный специально для полевых измерений, прибор оснащается функцией автовыбора диапазона и единиц измерения для максимального упрощения работ. Светодиодный дисплей обеспечивает отличную считываемость результатов в любых условиях.
Преимущества
- Выполнение замеров в автоматическом режиме
- Обнуление потенциала после окончания замера
- Безопасность работ благодаря функции контроля напряжения
- Запоминание последнего результата и показаний на 15 и 60 секунде
- Автоматический расчет коэффициента адсорбции