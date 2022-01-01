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Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1
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Мегаомметры
    Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1
    Арт. geototal_691
    Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1

      Мегаомметр Е6-31 и Е6-31/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_691

      Характеристики

      Мин. переменное напряжение, В
      		40
      Макс. переменное напряжение, В
      		700
      Мин. рабочая температура, °С
      		-30
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Элемент питания
      		АА
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мегаомметры Е6-31/1 и предназначен для контроля состояния изоляции различных кабельных линий, агрегатов и устройств. Он определяет мгновенное или установившееся значение сопротивления за фиксированный период времени и вычисляет коэффициент адсорбции. Разработанный специально для полевых измерений, прибор оснащается функцией автовыбора диапазона и единиц измерения для максимального упрощения работ. Светодиодный дисплей обеспечивает отличную считываемость результатов в любых условиях.

        Преимущества

        • Выполнение замеров в автоматическом режиме
        • Обнуление потенциала после окончания замера
        • Безопасность работ благодаря функции контроля напряжения
        • Запоминание последнего результата и показаний на 15 и 60 секунде
        • Автоматический расчет коэффициента адсорбции