Мундштук Р3 №1П

Мундштук внутренний (№ 3; 30-50 мм) к резам типа Р1П, Р3П, RB-22П KRASS 2117562 является сменным элементом к резакам типа Р1П, Р3П, RB-22П. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан.