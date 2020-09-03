Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)
Арт. О00000005407
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|370х360х430
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Сварочный набор AQUALINK A-03 является самым долговечным и практичным комплектом устройств для соединения полипропиленовых труб и фитингов в своей ценовой группе. Сварочный аппарат обеспечивает качественное соединение, работая по методу термической полифузной муфтовой сварки. AQUALINK A-03 имеет в комплекте три насадки с прочным тефлоновым покрытием для сварки труб диаметром до тридцати двух миллиметров. Это проверенный временем прибор, который при этом потребляет очень мало электроэнергии: его потребляемая мощность за один рабочий цикл составляет всего 0,6 кВт. Купить AQUALINK A-03 стоит, если деятельность требует быстрой и качественной сварки пропиленового материала.
Преимущества AQUALINK A-03:
- Скорость разогрева;
- Комфорт в управлении сварочным утюжком;
- Уменьшение продолжительности работы;
- Прочная и долговечная сварка.
Комплектация:
- Сварочный аппарат;
- Сварочные насадки диаметром 20, 25 и 32 мм (3 шт.);
- Ключ для установки насадок;
- Инструкция по применению;
- Кейс для хранения.