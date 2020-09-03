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Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)
5.0
1
Найти аналог
Аппараты для сварки пластиковых труб
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)
    Арт. О00000005407
    5.0
    1
    Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)

      Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000005407
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aqualink
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		370х360х430
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сварочный набор AQUALINK A-03 является самым долговечным и практичным комплектом устройств для соединения полипропиленовых труб и фитингов в своей ценовой группе. Сварочный аппарат обеспечивает качественное соединение, работая по методу термической полифузной муфтовой сварки. AQUALINK A-03 имеет в комплекте три насадки с прочным тефлоновым покрытием для сварки труб диаметром до тридцати двух миллиметров. Это проверенный временем прибор, который при этом потребляет очень мало электроэнергии: его потребляемая мощность за один рабочий цикл составляет всего 0,6 кВт. Купить AQUALINK A-03 стоит, если деятельность требует быстрой и качественной сварки пропиленового материала.

        Преимущества AQUALINK A-03:

        • Скорость разогрева;
        • Комфорт в управлении сварочным утюжком;
        • Уменьшение продолжительности работы;
        • Прочная и долговечная сварка.

        Комплектация:

        • Сварочный аппарат;
        • Сварочные насадки диаметром 20, 25 и 32 мм (3 шт.);
        • Ключ для установки насадок;
        • Инструкция по применению;
        • Кейс для хранения.