Набор для сварки полипропиленовых труб Aqualink А-03 4593 (600 Вт, 20-32 мм)

Сварочный набор AQUALINK A-03 является самым долговечным и практичным комплектом устройств для соединения полипропиленовых труб и фитингов в своей ценовой группе. Сварочный аппарат обеспечивает качественное соединение, работая по методу термической полифузной муфтовой сварки. AQUALINK A-03 имеет в комплекте три насадки с прочным тефлоновым покрытием для сварки труб диаметром до тридцати двух миллиметров. Это проверенный временем прибор, который при этом потребляет очень мало электроэнергии: его потребляемая мощность за один рабочий цикл составляет всего 0,6 кВт. Купить AQUALINK A-03 стоит, если деятельность требует быстрой и качественной сварки пропиленового материала.

Преимущества AQUALINK A-03:

Скорость разогрева;

Комфорт в управлении сварочным утюжком;

Уменьшение продолжительности работы;

Прочная и долговечная сварка.

Комплектация: