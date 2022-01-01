Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний

Преимущества

Непрерывная работа

Защита от перегрева

Двойная изоляция

Верхний забор воды

Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия

Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм

Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825VX способен перекачивать 900 литров чистой воды в час. Данный агрегат служит для полива насаждений в саду, забора жидкости из колодцев для подвода ее в дачный домик, например. Корпус выполнен из алюминия, что исключает образование коррозии. Максимальная глубина погружения в воду - 5 метров.