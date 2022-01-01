Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний
    Арт. X16912344
    Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний

      Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X16912344

      Характеристики

      Производитель
      		BauMaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825VX способен перекачивать 900 литров чистой воды в час. Данный агрегат служит для полива насаждений в саду, забора жидкости из колодцев для подвода ее в дачный домик, например. Корпус выполнен из алюминия, что исключает образование коррозии. Максимальная глубина погружения в воду - 5 метров.

        Преимущества

        • Непрерывная работа
        • Защита от перегрева
        • Двойная изоляция
        • Верхний забор воды
        • Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия
        • Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм