Насос погружной BauMASTER WP-9825 VX верхний
Арт. X16912344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Погружной скважинный насос BauMaster WP-9825VX способен перекачивать 900 литров чистой воды в час. Данный агрегат служит для полива насаждений в саду, забора жидкости из колодцев для подвода ее в дачный домик, например. Корпус выполнен из алюминия, что исключает образование коррозии. Максимальная глубина погружения в воду - 5 метров.
Преимущества
- Непрерывная работа
- Защита от перегрева
- Двойная изоляция
- Верхний забор воды
- Насос оснащен 10 метровым тросом для погружения и поднятия
- Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 5 мм