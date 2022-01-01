Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
Арт. X169740954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулятор мощности
|Нет
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Теплоноситель
|вода
- Полотенцесушитель водяной Сунержа М-образный, 500х650, хром, бытовой - предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 L. Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту EN 10217-7 и предназначен для использования в системах ГВС.
Преимущества
- Прочность и надежность
- Комфорт и простота
- Компактность и удобство монтажа
- Универсальность