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Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
Найти аналог
Водяные полотенцесушители
    Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
    Арт. X169740954
    Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
    Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
      Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650
      Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650

      Полотенцесушитель Сунержа М-образный, 500*650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      7 лет гарантии
      Арт. X169740954

      Характеристики

      Производитель
      		Сунержа
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулятор мощности
      		Нет
      Теплоноситель
      		вода
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      7 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Полотенцесушитель водяной Сунержа М-образный, 500х650, хром, бытовой - предназначен для сушки текстильных изделий, а также обогрева ванных и душевых комнат. Изделие изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 L. Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту EN 10217-7 и предназначен для использования в системах ГВС.

        Преимущества

        • Прочность и надежность
        • Комфорт и простота
        • Компактность и удобство монтажа
        • Универсальность