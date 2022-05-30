Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Помпа с сетевым проводом

Помпа для плиткореза DIAM SP 640043 предназначена для подачи воды при работе электрических плиткорезов. Подходит для почти всех типов плиткорезов мощностью от 0,6 кВт до 1,5 кВт. Напряжение 220 В, мощность 6.5 W, производительность водяного насоса DIAM SP - 400 л/час, длина шнура - 1,5 м.