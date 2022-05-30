Помпа для плиткореза Diam SP 640043
Арт. 77777X9002432
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|помпа
|
Производительность, л/ч
|400
- Помпа для плиткореза DIAM SP 640043 предназначена для подачи воды при работе электрических плиткорезов. Подходит для почти всех типов плиткорезов мощностью от 0,6 кВт до 1,5 кВт. Напряжение 220 В, мощность 6.5 W, производительность водяного насоса DIAM SP - 400 л/час, длина шнура - 1,5 м.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы
- Помпа с сетевым проводом