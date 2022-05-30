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Помпа для плиткореза Diam SP 640043
4.7
3
Найти аналог
Для камнеобрабатывающих станков
    Помпа для плиткореза Diam SP 640043
    Арт. 77777X9002432
    4.7
    3
    Помпа для плиткореза Diam SP 640043
    Помпа для плиткореза Diam SP 640043
      Помпа для плиткореза Diam SP 640043
      Помпа для плиткореза Diam SP 640043

      Помпа для плиткореза Diam SP 640043

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002432
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		помпа
      Производительность, л/ч
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Помпа для плиткореза DIAM SP 640043 предназначена для подачи воды при работе электрических плиткорезов. Подходит для почти всех типов плиткорезов мощностью от 0,6 кВт до 1,5 кВт. Напряжение 220 В, мощность 6.5 W, производительность водяного насоса DIAM SP - 400 л/час, длина шнура - 1,5 м.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы
        • Помпа с сетевым проводом