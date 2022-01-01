Средство для бесконтактной мойки Prime, 0,95л 37-00000780

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Средство для бесконтактной мойки концентрат 0.95 л PRIMETECH PRT 28 - пофессиональное высокоэффективное универсальное моющее средство для машинной мойки легковых и грузовых автомобилей с хорошим пенообразованием, специально разработанное для использования с аппаратами высокого давления. Благодаря своему составу и высокому пенообразованию моментально вступает в контакт с загрязнениями на поверхности автомобиля, при этом не оказывая негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, алюминиевые детали и молдинги. Удаляет сильные загрязнения, пыль, насекомых и маслянистые пятна с кузова автомобиля.