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Средство для бесконтактной мойки Prime, 0,95л 37-00000780
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Для прочей техники
    Средство для бесконтактной мойки Prime, 0,95л 37-00000780
    Арт. X131506124

      Средство для бесконтактной мойки Prime, 0,95л 37-00000780

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506124

      Характеристики

      Производитель
      		Prime
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Средство для бесконтактной мойки концентрат 0.95 л PRIMETECH PRT 28 - пофессиональное высокоэффективное универсальное моющее средство для машинной мойки легковых и грузовых автомобилей с хорошим пенообразованием, специально разработанное для использования с аппаратами высокого давления. Благодаря своему составу и высокому пенообразованию моментально вступает в контакт с загрязнениями на поверхности автомобиля, при этом не оказывая негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, алюминиевые детали и молдинги. Удаляет сильные загрязнения, пыль, насекомых и маслянистые пятна с кузова автомобиля.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы