Прокладка карбюратора Emak Sp25 4161438

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Emak карбюратора Sp25 4161438 представляет собой запчасть, которая используется в целях интеграции на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части от торговой марки Emak характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят вы можете не бояться за работоспособность: Прокладки и уплотнения от компании Emak отличаются высоким качеством.