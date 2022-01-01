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Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203
    Арт. X131506245
    Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203

      Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506245

      Характеристики

      Производитель
      		Veiro Professional
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		чистящие салфетки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203 - предназначена для удаления большинства типов загрязнений на производстве и станциях технического обслуживания. Имеет два слоя, благодаря чему отличается прочностью.

        Преимущества

        • Рулон с центральной вытяжкой
        • Высокая впитывающая способность и прочность во влажном состоянии
        • Состав сырья - облагороженная макулатура
        • В рулоне - 500 листов
        • Длина рулона - 175 метров
        • Размер листа - 220х350 мм