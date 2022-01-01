Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203
Арт. X131506245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|чистящие салфетки
- Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203 - предназначена для удаления большинства типов загрязнений на производстве и станциях технического обслуживания. Имеет два слоя, благодаря чему отличается прочностью.
Преимущества
- Рулон с центральной вытяжкой
- Высокая впитывающая способность и прочность во влажном состоянии
- Состав сырья - облагороженная макулатура
- В рулоне - 500 листов
- Длина рулона - 175 метров
- Размер листа - 220х350 мм