Преимущества

Рулон с центральной вытяжкой

Высокая впитывающая способность и прочность во влажном состоянии

Состав сырья - облагороженная макулатура



В рулоне - 500 листов

Длина рулона - 175 метров

Размер листа - 220х350 мм

Протирочный бумажный материал Veiro Professional Comfort WP203 - предназначена для удаления большинства типов загрязнений на производстве и станциях технического обслуживания. Имеет два слоя, благодаря чему отличается прочностью.