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Салфетка-замша Aion CH6PTU1 The Professional (34x43 см, 2 шт.)
4.5
2
Найти аналог
Комплектующие для авто
    Салфетка-замша Aion CH6PTU1 The Professional (34x43 см, 2 шт.)
    Арт. X13150455
    4.5
    2

      Салфетка-замша Aion CH6PTU1 The Professional (34x43 см, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150455
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Супервлаговпитывающая замша производится в Японии. Уникальность этой замши в том, что она способна впитать влаги на 300% больше своего веса. Искусственная замша AION сделана из губчатого ПВА-материала с микрозернистой структурой, который чрезвычайно мягок и деликатен. Трехслойная структура салфетки, состоящая из двух губчатых слоев и среднего укрепляющего сетчатого слоя, устойчива к растягиванию и скручиванию, благодаря чему материал надолго сохраняет свои гиоскопические свойства.