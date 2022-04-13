Салфетка-замша Aion CH6PTU1 The Professional (34x43 см, 2 шт.)

Супервлаговпитывающая замша производится в Японии. Уникальность этой замши в том, что она способна впитать влаги на 300% больше своего веса. Искусственная замша AION сделана из губчатого ПВА-материала с микрозернистой структурой, который чрезвычайно мягок и деликатен. Трехслойная структура салфетки, состоящая из двух губчатых слоев и среднего укрепляющего сетчатого слоя, устойчива к растягиванию и скручиванию, благодаря чему материал надолго сохраняет свои гиоскопические свойства.