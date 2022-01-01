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Септик Дочиста Classic 8, 2800 л
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Септики
    Септик Дочиста Classic 8, 2800 л
    Арт. dochista_206
    Септик Дочиста Classic 8, 2800 л

      Септик Дочиста Classic 8, 2800 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. dochista_206

      Характеристики

      Производитель
      		Дочиста
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		септик
      Макс. количество пользователей
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Более производительная система, разработанная с учетом требований переработки небольшого домохозяйства до 8 человек. Септик объемом 2800 литров способен перерабатывать до 1000 литров сточных вод в сутки. Септик легко монтировать, он имеет легкий вес так как изготовлен из промышленного полиэтилена. Цельнолитая конструкция гарантирует герметичность. Оптимальная радиальная форма конструкции повышает прочностные характеристики, сопротивляемости давления грунту и устойчиво к всплытию.