Септик Дочиста Classic 8, 2800 л

Более производительная система, разработанная с учетом требований переработки небольшого домохозяйства до 8 человек. Септик объемом 2800 литров способен перерабатывать до 1000 литров сточных вод в сутки. Септик легко монтировать, он имеет легкий вес так как изготовлен из промышленного полиэтилена. Цельнолитая конструкция гарантирует герметичность. Оптимальная радиальная форма конструкции повышает прочностные характеристики, сопротивляемости давления грунту и устойчиво к всплытию.