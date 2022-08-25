Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
Арт. geototal_883
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1600
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Присоединительная резьба, дюйм
|1/4
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Зажим
|клипса
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Диаметр верхней части штатива, мм
|35
Подробное описание товара:Штатив для лазерных уровней телескопический Digit 160 ADA А00567 - классический штатив с выдвижной частью (колонкой). Высокий штатив для лазерного инструмента, но можно использовать и для фото или видеокамеры. В комплекте со штативом идет мягкая сумка для транспортировки.
Особенности и преимущества:
- Классический штатив с выдвижной частью (колонкой).
- Высота: 57 - 160 см.
- Колонка оснащена реечным механизмом плавного подъема в диапазоне от 0 до 35 см.
- Фиксация телескопических ножек на клипсах.
- Резиновые упоры ножек сделаны поворотными для устойчивости на неровных поверхностях.
- Голова штатива с наклонной площадкой.
- Резьба для установки лазерного уровня на штатив 1/4".
- Мягкая сумка для хранения и транспортировки.
Комплектация:
- Штатив.
- Сумка.