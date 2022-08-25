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Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
    Арт. geototal_883
    5.0
    1
    Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
    Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
    Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
    Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
      Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
      Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
      Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160
      Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160

      Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_883
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1600
      Присоединительная резьба, дюйм
      		1/4
      Зажим
      		клипса
      Диаметр верхней части штатива, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Штатив для лазерных уровней телескопический Digit 160 ADA А00567 - классический штатив с выдвижной частью (колонкой). Высокий штатив для лазерного инструмента, но можно использовать и для фото или видеокамеры. В комплекте со штативом идет мягкая сумка для транспортировки.

        Особенности и преимущества:

        • Классический штатив с выдвижной частью (колонкой).
        • Высота: 57 - 160 см.
        • Колонка оснащена реечным механизмом плавного подъема в диапазоне от 0 до 35 см.
        • Фиксация телескопических ножек на клипсах.
        • Резиновые упоры ножек сделаны поворотными для устойчивости на неровных поверхностях.
        • Голова штатива с наклонной площадкой.
        • Резьба для установки лазерного уровня на штатив 1/4".
        • Мягкая сумка для хранения и транспортировки.

        Комплектация:

        1. Штатив.
        2. Сумка.