Штатив для лазерных уровней (нивелиров) телескопический ADA Digit 160

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Классический штатив с выдвижной частью (колонкой).

Высота: 57 - 160 см.

Колонка оснащена реечным механизмом плавного подъема в диапазоне от 0 до 35 см.

Фиксация телескопических ножек на клипсах.

Резиновые упоры ножек сделаны поворотными для устойчивости на неровных поверхностях.

Голова штатива с наклонной площадкой.

Резьба для установки лазерного уровня на штатив 1/4".

Мягкая сумка для хранения и транспортировки.

Комплектация:

Штатив. Сумка.

Штатив для лазерных уровней телескопический Digit 160 ADA А00567 - классический штатив с выдвижной частью (колонкой). Высокий штатив для лазерного инструмента, но можно использовать и для фото или видеокамеры. В комплекте со штативом идет мягкая сумка для транспортировки.