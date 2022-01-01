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Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA
    Арт. X169820513
    Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA

      Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169820513

      Характеристики

      Производитель
      		Vidima
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Болгария
      Направление струи
      		вертикальное
      Двойной излив
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель для душа Vidima Орион B4224AA – настенное устройство одноручкового типа со встроенным керамическим картриджем, которому свойственно стандартное крепление с помощью декоративных шайб.

        Преимущества

        • Такое устройство украсит любую ванную комнату и подойдет под любое стилистическое или цветовое оформление
        • Смеситель с вертикальным монтажом под два монтажных отверстия изготовлен из латуни, имеет хромое покрытие