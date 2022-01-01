Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA
Арт. X169820513
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Болгария
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Направление струи
|вертикальное
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Двойной излив
|Нет
- Смеситель для душа Vidima Орион B4224AA – настенное устройство одноручкового типа со встроенным керамическим картриджем, которому свойственно стандартное крепление с помощью декоративных шайб.
Преимущества
- Такое устройство украсит любую ванную комнату и подойдет под любое стилистическое или цветовое оформление
- Смеситель с вертикальным монтажом под два монтажных отверстия изготовлен из латуни, имеет хромое покрытие