Смеситель Vidima ОРИОН B4224AA

Преимущества

Такое устройство украсит любую ванную комнату и подойдет под любое стилистическое или цветовое оформление

Смеситель с вертикальным монтажом под два монтажных отверстия изготовлен из латуни, имеет хромое покрытие

Смеситель для душа Vidima Орион B4224AA – настенное устройство одноручкового типа со встроенным керамическим картриджем, которому свойственно стандартное крепление с помощью декоративных шайб.