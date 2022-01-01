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Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Арт. О00000036596
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054

      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000036596

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		1370х680х1085
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Мобил К С65Б6,5 ПРО MBK0014054 оснащен зимним двигателем Мобил К ПРО LC170FS и надежным редуктором, что позволяет его использовать для уборки твердого, слежавщегося снега. Для оптимальной скорости передвижения и маневренности предусмотрено семь скоростных режимов. Шнек не боится чрезмерных нагрузок, легко справляется с ледяной коркой и препятствиями (палки, камни и песок). Большой диаметр ведущих колес обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.

        Преимущества

        • Эффективность. Прочный агрессивный шнек, выполненный из специальной стали, эффективно измельчают снег любой плотности
        • Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с грунтом даже в гололед
        • Защита ковша от повреждений. Полозья устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
        • Самоходная модель
        • Надежный противоударный редуктор
        • Все компоненты снегоуборщика выполнены из металла для долгого срока службы
        • Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Редуктор: промышленный, червячный в масляной ванне
        • Привод: фрикционно-шестеренчатый
        • Сцепление: механическое, ременное
        • Механизм поворота выхлопа: ручной, шарико-фиксирующий
        • Колея в рабочем положении: 490 мм
        • Масса в рабочем положении: 100 кг