Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054

Преимущества

Эффективность. Прочный агрессивный шнек, выполненный из специальной стали, эффективно измельчают снег любой плотности

Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с грунтом даже в гололед

Защита ковша от повреждений. Полозья устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений

Самоходная модель

Надежный противоударный редуктор

Все компоненты снегоуборщика выполнены из металла для долгого срока службы

Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега

Редуктор: промышленный, червячный в масляной ванне

Привод: фрикционно-шестеренчатый

Сцепление: механическое, ременное

Механизм поворота выхлопа: ручной, шарико-фиксирующий

Колея в рабочем положении: 490 мм

Масса в рабочем положении: 100 кг

Снегоуборщик Мобил К С65Б6,5 ПРО MBK0014054 оснащен зимним двигателем Мобил К ПРО LC170FS и надежным редуктором, что позволяет его использовать для уборки твердого, слежавщегося снега. Для оптимальной скорости передвижения и маневренности предусмотрено семь скоростных режимов. Шнек не боится чрезмерных нагрузок, легко справляется с ледяной коркой и препятствиями (палки, камни и песок). Большой диаметр ведущих колес обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.