Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65 Б6.5 ПРО MBK0014054
Арт. О00000036596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|1370х680х1085
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- Снегоуборщик Мобил К С65Б6,5 ПРО MBK0014054 оснащен зимним двигателем Мобил К ПРО LC170FS и надежным редуктором, что позволяет его использовать для уборки твердого, слежавщегося снега. Для оптимальной скорости передвижения и маневренности предусмотрено семь скоростных режимов. Шнек не боится чрезмерных нагрузок, легко справляется с ледяной коркой и препятствиями (палки, камни и песок). Большой диаметр ведущих колес обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.
Преимущества
- Эффективность. Прочный агрессивный шнек, выполненный из специальной стали, эффективно измельчают снег любой плотности
- Надежное сцепление. Агрессивный протектор колес - для хорошего сцепления с грунтом даже в гололед
- Защита ковша от повреждений. Полозья устанавливают высоту ковша, защищая его от повреждений
- Самоходная модель
- Надежный противоударный редуктор
- Все компоненты снегоуборщика выполнены из металла для долгого срока службы
- Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
- Редуктор: промышленный, червячный в масляной ванне
- Привод: фрикционно-шестеренчатый
- Сцепление: механическое, ременное
- Механизм поворота выхлопа: ручной, шарико-фиксирующий
- Колея в рабочем положении: 490 мм
- Масса в рабочем положении: 100 кг