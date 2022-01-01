Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
Арт. 1073537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|15
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Вес, кг
|63
- Бензиновый снегоуборочник Парма МСБ-01-756 02.016.00001 незаменим при очистке больших территорий и дорожек от снега. Выбор скорости позволяет оператору подобрать оптимальный режим уборки в различных условиях, что гарантирует качественную уборку.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Металлический желоб для надежности
- Электростартер для простого запуска Парма МСБ-01-756 02.016.00001
- Широкий ковш для быстрой уборки больших площадей
- Большой объем топливного бака для работы без остановок на дозаправку