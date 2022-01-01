Снегоуборщик Парма МСБ-01-756

Преимущества Мощный двигатель для высокой производительности

Воздушное охлаждение для стабильной работы

Металлический желоб для надежности

Электростартер для простого запуска Парма МСБ-01-756 02.016.00001

Широкий ковш для быстрой уборки больших площадей

Большой объем топливного бака для работы без остановок на дозаправку



Бензиновый снегоуборочник Парма МСБ-01-756 02.016.00001 незаменим при очистке больших территорий и дорожек от снега. Выбор скорости позволяет оператору подобрать оптимальный режим уборки в различных условиях, что гарантирует качественную уборку.