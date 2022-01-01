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Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
    Арт. 1073537
    Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
    Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
    Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
    Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
      Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
      Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
      Снегоуборщик Парма МСБ-01-756
      Снегоуборщик Парма МСБ-01-756

      Снегоуборщик Парма МСБ-01-756

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1073537

      Характеристики

      Производитель
      		Парма
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		15
      Вес, кг
      		63
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый снегоуборочник Парма МСБ-01-756 02.016.00001 незаменим при очистке больших территорий и дорожек от снега. Выбор скорости позволяет оператору подобрать оптимальный режим уборки в различных условиях, что гарантирует качественную уборку. 

        Преимущества 

        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Воздушное охлаждение для стабильной работы
        • Металлический желоб для надежности
        • Электростартер для простого запуска Парма МСБ-01-756 02.016.00001
        • Широкий ковш для быстрой уборки больших площадей
        • Большой объем топливного бака для работы без остановок на дозаправку