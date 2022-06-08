Сопло (1.4 мм) IVU0606-14 Сварог 00000095712 для плазмотронов CS 101, CS 141

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 100 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Сопло (1.4 мм) IVU0606-14 Сварог 00000095712 - является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141. Оно применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.4 мм.