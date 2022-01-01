Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10
Арт. X131107170
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
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Диаметр, мм
|1
- Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Сопло Сварог IVU0064-10 является сменным элементом для плазмотрона CS 50. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Высокая теплопроводность