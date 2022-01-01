Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Высокая теплопроводность

Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Сопло Сварог IVU0064-10 является сменным элементом для плазмотрона CS 50. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.