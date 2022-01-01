Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10
Найти аналог
Сопла
    Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10
    Арт. X131107170
    Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10

      Сопло СВАРОГ конус d1.0 (CS50) IVU0064-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107170

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Сопло Сварог IVU0064-10 является сменным элементом для плазмотрона CS 50. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость
        • Высокая теплопроводность