Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008
Арт. stalex_9107
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1500
|
Напряжение сети, В
|220
- Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008 - предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станок предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.
Преимущества
- Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах
- Стойка разработана для жесткости и минимального отклонения
- Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения
- Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками
- Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки
- Удобно расположенный переключатель реверса шпинделя
- Концевые выключатели расположены в крайних точках перемещения консоли