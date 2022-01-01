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Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008
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Сверлильные станки
    Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008
    Арт. stalex_9107
    Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008

      Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_9107

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок радиально-сверлильный Stalex SRD-4008 - предназначен для сверления, зенкерования, растачивания, развертывания, нарезания резьбы и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов. Станок предназначен для обработки отверстий в средних и крупных деталях. Все основные узлы станка изготовлены из высокопрочных сталей и сплавов, отличается высокой прочностью и долговечностью. Механизмы управления станком находятся на передней части шпиндельной бабки. Насос и бак СОЖ располагаются в основании станка.

        Преимущества

        • Шпиндельная головка имеет закаленные и шлифованные шестерни, смонтированные на шлицевых валах
        • Стойка разработана для жесткости и минимального отклонения
        • Консоль имеет ребра жесткости, чтобы противостоять напряжению и минимизировать отклонения
        • Шпиндель из высокоуглеродистой стали с направляющим пазом и усиленными подшипниками
        • Двигатель имеет независимую систему защиты перегрузки
        • Удобно расположенный переключатель реверса шпинделя
        • Концевые выключатели расположены в крайних точках перемещения консоли