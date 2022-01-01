Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707
Арт. О00000040246
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|куртка
|
Международный размер
|XXL
- Куртка STIHL FUNCTION Universal, размер XXL (00883350707) с большим количеством деталей сигнального цвета для лучшей видимости, воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения, цвет антрацит/черный/сигнальный оранжевый
Преимущества
- Два боковых кармана и карман с застежкой-молнией на груди для надежного хранения смартфона или аптечки «Первая помощь»
- Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах и локтях
- Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL на спине