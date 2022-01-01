Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707

Преимущества

Два боковых кармана и карман с застежкой-молнией на груди для надежного хранения смартфона или аптечки «Первая помощь»

Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах и локтях

Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL на спине

Куртка STIHL FUNCTION Universal, размер XXL (00883350707) с большим количеством деталей сигнального цвета для лучшей видимости, воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения, цвет антрацит/черный/сигнальный оранжевый