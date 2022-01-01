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Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707
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Сигнальные жилеты
    Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707
    Арт. О00000040246
    Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707

      Куртка Stihl FUNCTION Universal Разм. XXL 00883350707

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040246

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		куртка
      Международный размер
      		XXL
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Куртка STIHL FUNCTION Universal, размер XXL (00883350707) с большим количеством деталей сигнального цвета для лучшей видимости, воздухопроницаемый материал с оптимальным комфортом ношения, цвет антрацит/черный/сигнальный оранжевый

        Преимущества

        • Два боковых кармана и карман с застежкой-молнией на груди для надежного хранения смартфона или аптечки «Первая помощь»
        • Свободные плечи и спина, прочный материал на плечах и локтях
        • Вентиляционные вставки, крупный логотип STIHL на спине