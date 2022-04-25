Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
Арт. X1314010517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|для фрезера
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Высота стола, мм
|350
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- Фрезерный стол Энкор Корвет-80 90800 - это удобное приспособление для фрезера с любым посадочным местом. Боковые удлинительные плиты позволяют обрабатывать заготовки большой длины. Транспортирный упор обеспечивает возможность обработки под углом до 45 градусов без необходимости предварительной разметки заготовки. Стол легок в транспортировке, так как имеет небольшие габариты и вес.
Преимущества
- Безопасность. Защитный кожух фрезерного стола Корвет-80 90800 делает работу безопасной и не закрывает обзор
- Функциональность. Угловой упор со шкалой позволяет обрабатывать детали под углом
- Удобный подход. Упоры перемещаются относительно фрезы - для изменения глубины обработки
- Обработка длинных заготовок. Боковые плиты служат опорой для длинный заготовок, они расположены с обеих сторон и поддерживают заготовку, как на входе, так и на выходе
- Аккуратная работа. Возможность подключения пылесоса экономит время при уборке рабочего места
- Стол отлит из алюминиевого сплава
- Подключение фрезерной машины и пылесоса к электросети осуществляется через магнитный пускатель стола
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск фрезерной машины и пылесоса после временного отключения электропитания
- Конструкция стола позволяет крепить фрезерную машину с любыми посадочными размерами
- Небольшие габариты и вес