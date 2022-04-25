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Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
5.0
2
8 900 ₽
Для инструмента
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Арт. X1314010517
    5.0
    2
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
    Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800
      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800

      Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800

      8 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1314010517
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		для фрезера
      Высота стола, мм
      		350
      Все характеристики
      8 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезерный стол Энкор Корвет-80 90800 - это удобное приспособление для фрезера с любым посадочным местом. Боковые удлинительные плиты позволяют обрабатывать заготовки большой длины. Транспортирный упор обеспечивает возможность обработки под углом до 45 градусов без необходимости предварительной разметки заготовки. Стол легок в транспортировке, так как имеет небольшие габариты и вес. 

        Преимущества

        • Безопасность. Защитный кожух фрезерного стола Корвет-80 90800 делает работу безопасной и не закрывает обзор
        • Функциональность. Угловой упор со шкалой позволяет обрабатывать детали под углом
        • Удобный подход. Упоры перемещаются относительно фрезы - для изменения глубины обработки
        • Обработка длинных заготовок. Боковые плиты служат опорой для длинный заготовок, они расположены с обеих сторон и поддерживают заготовку, как на входе, так и на выходе
        • Аккуратная работа. Возможность подключения пылесоса экономит время при уборке рабочего места
        • Стол отлит из алюминиевого сплава
        • Подключение фрезерной машины и пылесоса к электросети осуществляется через магнитный пускатель стола
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск фрезерной машины и пылесоса после временного отключения электропитания
        • Конструкция стола позволяет крепить фрезерную машину с любыми посадочными размерами
        • Небольшие габариты и вес