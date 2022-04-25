Стол фрезерный Энкор Корвет-80 90800

Преимущества

Безопасность. Защитный кожух фрезерного стола Корвет-80 90800 делает работу безопасной и не закрывает обзор

Функциональность. Угловой упор со шкалой позволяет обрабатывать детали под углом

Удобный подход. Упоры перемещаются относительно фрезы - для изменения глубины обработки

Обработка длинных заготовок. Боковые плиты служат опорой для длинный заготовок, они расположены с обеих сторон и поддерживают заготовку, как на входе, так и на выходе

Аккуратная работа. Возможность подключения пылесоса экономит время при уборке рабочего места

Стол отлит из алюминиевого сплава

Подключение фрезерной машины и пылесоса к электросети осуществляется через магнитный пускатель стола

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск фрезерной машины и пылесоса после временного отключения электропитания

Конструкция стола позволяет крепить фрезерную машину с любыми посадочными размерами

Небольшие габариты и вес

Фрезерный стол Энкор Корвет-80 90800 - это удобное приспособление для фрезера с любым посадочным местом. Боковые удлинительные плиты позволяют обрабатывать заготовки большой длины. Транспортирный упор обеспечивает возможность обработки под углом до 45 градусов без необходимости предварительной разметки заготовки. Стол легок в транспортировке, так как имеет небольшие габариты и вес.