Эл. водонагреватель нерж. Thermex Fusion 100 V

Преимущества

Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением

Внутренний бак Термекс Fusion 100 V ЭдЭБ00398 из нержавеющей стали

Нагревательный элемент из нержавеющей стали

Индикатор режима работы

Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды

Модель с нижним размещением патрубков

Простой механический регулятор для установки температуры

Количество анодов - 1

Минимальное давление в системе - 0,5 бар

Может подключаться к нескольким точкам водоразбора

Индикация включения

Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами

На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН), термостат и магниевый анод

ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С

Магниевый анод предназначен для нейтрализации воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак

Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fusion 100 V ЭдЭБ00398 обладает баком и нагревательным элементом из нержавеющей стали. Прибор монтируется вертикально на стену и может подключаться к нескольким точкам водоразбора. Водонагреватель оснащен резервуаром для нагрева воды объемом 100 литров.