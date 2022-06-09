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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
5.0
2
17 190 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
Арт. О00000002816
5.0
2
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V

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17 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
Арт. О00000002816
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ariston
Страна производства
Россия
Родина бренда
Италия
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V оснащен вместительным баком на 100 литров, выполненным из нержавеющей стали. Данное устройство устанавливается в вертикальном положении на стену. Накопительный резервуар надежно защищен от коррозии благодаря увеличенному магниевому аноду. Пенополиуретановая теплоизоляция обеспечивает медленное остывание воды в баке. В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения.

    Преимущества

    • В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения
    • Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат
    • В создании водонагревателя применена сварка MICRO PLAZMA TIG
    • Для надежной защиты от коррозии водонагреватель оборудован увеличенным магниевым анодом
    • Гарантия от производителя на бак 7 лет
    • Тестирование бака при 16 атм
    • Предохранительный клапан в комплекте