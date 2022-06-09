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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
Арт. О00000002816
- Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V
Арт. О00000002816
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V оснащен вместительным баком на 100 литров, выполненным из нержавеющей стали. Данное устройство устанавливается в вертикальном положении на стену. Накопительный резервуар надежно защищен от коррозии благодаря увеличенному магниевому аноду. Пенополиуретановая теплоизоляция обеспечивает медленное остывание воды в баке. В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения.
Преимущества
- В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения
- Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат
- В создании водонагревателя применена сварка MICRO PLAZMA TIG
- Для надежной защиты от коррозии водонагреватель оборудован увеличенным магниевым анодом
- Гарантия от производителя на бак 7 лет
- Тестирование бака при 16 атм
- Предохранительный клапан в комплекте