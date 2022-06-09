Преимущества

В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения

Для регулировки температуры нагрева предусмотрен механический термостат

В создании водонагревателя применена сварка MICRO PLAZMA TIG

Для надежной защиты от коррозии водонагреватель оборудован увеличенным магниевым анодом

Гарантия от производителя на бак 7 лет

Тестирование бака при 16 атм

Предохранительный клапан в комплекте

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro1 R Inox 100V оснащен вместительным баком на 100 литров, выполненным из нержавеющей стали. Данное устройство устанавливается в вертикальном положении на стену. Накопительный резервуар надежно защищен от коррозии благодаря увеличенному магниевому аноду. Пенополиуретановая теплоизоляция обеспечивает медленное остывание воды в баке. В данной модели предусмотрена система электрической безопасности с устройством защитного отключения.