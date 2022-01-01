Точильный станок Prorab BG 150/200
Арт. Х1214888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12.7
- Электроточило PRORAB BG 150/200 используется для черновой и чистовой заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях. Большие диаметры шлифовальных кругов (150/200 мм) обеспечивают высокую угловую скорость вращения, что значительно повышает качество обработки. Станок прост в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания, работает от сети 220 В.
Преимущества
- Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
- Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150/200 обеспечивает высокую точность обработки инструмента
- Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены отверстия для крепления его к рабочему столу или верстаку
- Два вида обработки без смены круга
- Низкое энергопотребление
- Пылезащитная кнопка запуска
- Простота эксплуатации
- Низкий уровень вибраций