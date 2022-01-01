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Точильный станок Prorab BG 150/200
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Станки для заточки инструмента и ножей
    Точильный станок Prorab BG 150/200
    Арт. Х1214888
    Точильный станок Prorab BG 150/200

      Точильный станок Prorab BG 150/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1214888

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электроточило PRORAB BG 150/200 используется для черновой и чистовой заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях. Большие диаметры шлифовальных кругов (150/200 мм) обеспечивают высокую угловую скорость вращения, что значительно повышает качество обработки. Станок прост в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания, работает от сети 220 В.

        Преимущества

        • Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки
        • Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150/200 обеспечивает высокую точность обработки инструмента
        • Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены отверстия для крепления его к рабочему столу или верстаку
        • Два вида обработки без смены круга
        • Низкое энергопотребление
        • Пылезащитная кнопка запуска
        • Простота эксплуатации
        • Низкий уровень вибраций