Точильный станок Prorab BG 150/200

Преимущества

Безопасность. Специальные экраны из прозрачного пластика исключают попадания искр в глаза оператора и не закрывают обзор зоны обработки

Точность обработки. Наличие специальных регулируемых упоров у электроточила PRORAB BG 150/200 обеспечивает высокую точность обработки инструмента

Удобное размещение. В основании инструмента предусмотрены отверстия для крепления его к рабочему столу или верстаку

Два вида обработки без смены круга

Низкое энергопотребление

Пылезащитная кнопка запуска

Простота эксплуатации

Низкий уровень вибраций

Электроточило PRORAB BG 150/200 используется для черновой и чистовой заточки инструментов и шлифования различных деталей в бытовых условиях. Большие диаметры шлифовальных кругов (150/200 мм) обеспечивают высокую угловую скорость вращения, что значительно повышает качество обработки. Станок прост в эксплуатации и не требует специального технического обслуживания, работает от сети 220 В.