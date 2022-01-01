Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро 10 л - применяется как нефтяной растворитель для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума каучука, и различных промышленно-технических целей. Также применяется для придания нужной консистенции замазке, защитным антибактериальным составам. Популярно в качестве очищающего средства для промышленного оборудования. Не рекомендуется использовать для удаления пятен с одежды.