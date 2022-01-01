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Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро, 10 л
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Автохимия
    Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро, 10 л
    Арт. X1535031002
    Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро, 10 л

      Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро, 10 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1535031002

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		очиститель салона
      Объем, л
      		10
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уайт-Спирит ЯСХИМ Евро 10 л - применяется как нефтяной растворитель для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, мастик на основе битума каучука, и различных промышленно-технических целей. Также применяется для придания нужной консистенции замазке, защитным антибактериальным составам. Популярно в качестве очищающего средства для промышленного оборудования. Не рекомендуется использовать для удаления пятен с одежды.