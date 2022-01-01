Унитаз Славута Лотос
Арт. X16910970
Характеристики
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Производитель
|Славута
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Страна производства
|Китай
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Способ установки
|напольный
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Форма чаши
|овальная
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Цвет
|белый
- СЛАВУТА Лотос Стандарт 1 Компакт (кос/вып., сид., арм.кноп.) белый. Элегантная и исключительно стильная коллекция "Лотос" поможет вам создать свой неповторимый дизайн ванной комнаты. Сочетание строгих линий керамики с мягкими закругленными краями придает этой серии современный, неповторимый вид и идеально соответсвует эргономике.