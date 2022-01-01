Унитаз Славута Лотос

СЛАВУТА Лотос Стандарт 1 Компакт (кос/вып., сид., арм.кноп.) белый. Элегантная и исключительно стильная коллекция "Лотос" поможет вам создать свой неповторимый дизайн ванной комнаты. Сочетание строгих линий керамики с мягкими закругленными краями придает этой серии современный, неповторимый вид и идеально соответсвует эргономике.