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Унитаз Славута Лотос
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Унитазы
    Унитаз Славута Лотос
    Арт. X16910970
    Унитаз Славута Лотос

      Унитаз Славута Лотос

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910970

      Характеристики

      Производитель
      		Славута
      Страна производства
      		Китай
      Способ установки
      		напольный
      Форма чаши
      		овальная
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • СЛАВУТА Лотос Стандарт 1 Компакт (кос/вып., сид., арм.кноп.) белый. Элегантная и исключительно стильная коллекция "Лотос" поможет вам создать свой неповторимый дизайн ванной комнаты. Сочетание строгих линий керамики с мягкими закругленными краями придает этой серии современный, неповторимый вид и идеально соответсвует эргономике.