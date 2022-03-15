Ванна BAS МАЛЬДИВА
Арт. X16915321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1600x700x430
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Глубина, мм
|430
Эффектная прямоугольная ванна BAS Мальдива отличается оригинальным оформлением внутренних стенок с помощью удобных и стильных выступов. Чаша имеет привлекательную округлую форму с небольшими полочками в углах. Поверхность изделия выглядит эффектно благодаря чистому белому цвету, который не желтеет со временем.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность