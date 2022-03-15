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Ванна BAS МАЛЬДИВА
5.0
2
Найти аналог
Ванны
    Ванна BAS МАЛЬДИВА
    Арт. X16915321
    5.0
    2
    Ванна BAS МАЛЬДИВА

      Ванна BAS МАЛЬДИВА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16915321
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1600x700x430
      Глубина, мм
      		430
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Эффектная прямоугольная ванна BAS Мальдива отличается оригинальным оформлением внутренних стенок с помощью удобных и стильных выступов. Чаша имеет привлекательную округлую форму с небольшими полочками в углах. Поверхность изделия выглядит эффектно благодаря чистому белому цвету, который не желтеет со временем.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность