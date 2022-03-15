Эффектная прямоугольная ванна BAS Мальдива отличается оригинальным оформлением внутренних стенок с помощью удобных и стильных выступов. Чаша имеет привлекательную округлую форму с небольшими полочками в углах. Поверхность изделия выглядит эффектно благодаря чистому белому цвету, который не желтеет со временем.

Преимущества