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Ванна Bas ВЕРОНА
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Ванны
    Ванна Bas ВЕРОНА
    Арт. X16915313
    Ванна Bas ВЕРОНА

      Ванна Bas ВЕРОНА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16915313

      Характеристики

      Производитель
      		Bas
      Возможность установки панели
      		Нет
      Ножки в комплекте
      		Нет
      Ручки
      		Нет
      С сиденьем
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прямоугольная ванна Верона компании BAS достаточно глубокая. Благодаря своим небольшим размерам позволит идеально подойдет для малогабаритной ванной комнаты. Прямоугольная ванна Верона выполнена в классическом стиле с присущим только ей внутренним дизайном.Технические характеристики:Материал: АкрилДлинна, мм: 1500Ширина, мм: 700Глубина, мм: 450Объем, л: 175