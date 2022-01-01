Ванна Bas ВЕРОНА
Арт. X16915313
Характеристики
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Производитель
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Возможность установки панели
|Нет
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Ножки в комплекте
|Нет
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Ручки
|Нет
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С сиденьем
|Нет
- Прямоугольная ванна Верона компании BAS достаточно глубокая. Благодаря своим небольшим размерам позволит идеально подойдет для малогабаритной ванной комнаты. Прямоугольная ванна Верона выполнена в классическом стиле с присущим только ей внутренним дизайном.Технические характеристики:Материал: АкрилДлинна, мм: 1500Ширина, мм: 700Глубина, мм: 450Объем, л: 175