Ванна Bas ВЕРОНА

Прямоугольная ванна Верона компании BAS достаточно глубокая. Благодаря своим небольшим размерам позволит идеально подойдет для малогабаритной ванной комнаты. Прямоугольная ванна Верона выполнена в классическом стиле с присущим только ей внутренним дизайном.Технические характеристики:Материал: АкрилДлинна, мм: 1500Ширина, мм: 700Глубина, мм: 450Объем, л: 175