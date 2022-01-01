Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вентиль/подачи кислор. GCE
Найти аналог
Для прочей техники
    Вентиль/подачи кислор. GCE
    Арт. 70620632

      Вентиль/подачи кислор. GCE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70620632
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Редуктор предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы