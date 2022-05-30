Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
Арт. Ю00000020264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- -5 000 ₽
- Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором
Преимущества
- Внутренний бак Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине
- Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации
- Модель с нижним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве
- Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением
- Прибор устанавливается на стену над или под раковину
- Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали
- Защита от включения без воды
- Защиты от перегрева
- Прибор оснащен капилярным термостатом
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Длительный срок службы
- Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
- Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max
- Минимальное давление воды - 0,5 мПа