Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro

Преимущества

Внутренний бак Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине

Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации

Модель с нижним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве

Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением

Прибор устанавливается на стену над или под раковину

Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали

Защита от включения без воды

Защиты от перегрева

Прибор оснащен капилярным термостатом

Индикация включения

Индикация нагрева

Длительный срок службы

Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе

Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max

Минимальное давление воды - 0,5 мПа

Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором