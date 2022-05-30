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Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
5.0
3
8 927 ₽
10 390 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
    Арт. Ю00000020264
    5.0
    3
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 30 O pro

      • -1 463 ₽
      8 927 ₽
      10 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000020264
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 463 ₽
      8 927 ₽
      10 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором

        Преимущества

        • Внутренний бак Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине
        • Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации
        • Модель с нижним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве
        • Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением
        • Прибор устанавливается на стену над или под раковину
        • Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали
        • Защита от включения без воды
        • Защиты от перегрева
        • Прибор оснащен капилярным термостатом
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Длительный срок службы
        • Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
        • Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max
        • Минимальное давление воды - 0,5 мПа