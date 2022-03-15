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Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
5.0
2
Найти аналог
Зеркала
    Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
    Арт. X169154239
    5.0
    2
    Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
    Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
      Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
      Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672

      Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169154239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Форма зеркала
      		овальное
      Материал
      		стекло
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зеркало Frap F672 с полочкой, разработано специально для ванной комнаты. Благодаря зеркалу помещение будет казаться больше и просторней. Удобная полочка позволяет хранить всевозможные ванные принадлежности. По периметру зеркала имеются элементы декора серебристого цвета. Благодаря простой конструкции зеркало легко монтируется на стену и подчеркивает дизайн всей ванной комнаты.