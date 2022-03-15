Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672
Арт. X169154239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Форма зеркала
|овальное
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Материал
|стекло
- Зеркало Frap F672 с полочкой, разработано специально для ванной комнаты. Благодаря зеркалу помещение будет казаться больше и просторней. Удобная полочка позволяет хранить всевозможные ванные принадлежности. По периметру зеркала имеются элементы декора серебристого цвета. Благодаря простой конструкции зеркало легко монтируется на стену и подчеркивает дизайн всей ванной комнаты.