Овальное зеркало для ванной комнаты Frap F672

Зеркало Frap F672 с полочкой, разработано специально для ванной комнаты. Благодаря зеркалу помещение будет казаться больше и просторней. Удобная полочка позволяет хранить всевозможные ванные принадлежности. По периметру зеркала имеются элементы декора серебристого цвета. Благодаря простой конструкции зеркало легко монтируется на стену и подчеркивает дизайн всей ванной комнаты.