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4-х кулачковая планшайба Jet, 100 мм, с кулачками
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Столы и устройства
    4-х кулачковая планшайба Jet, 100 мм, с кулачками
    Арт. jet_865
    4-х кулачковая планшайба Jet, 100 мм, с кулачками

      4-х кулачковая планшайба Jet, 100 мм, с кулачками

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_865

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Четырехкулачковый патрон – представляет собой необходимую оснастку для выполнения широкого спектра токарных работ на токарном оборудовании компании JET. Приспособление рассчитано на комплектацию станков моделей BD-7, BD-X7, BD-8A и BD-9G. Прочная конструкция патрона рассчитана на прямое и обратное закрепление деталей специфической формы. Наличие 4-х кулачков обеспечивает надежность крепления в патроне деталей с прямоугольным сечением, заготовок несимметричной формы. Диаметр входного отверстия составляет 100 мм. Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали, обеспечивающей длительную эксплуатацию приспособления.