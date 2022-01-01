4-х кулачковая планшайба Jet, 100 мм, с кулачками

Четырехкулачковый патрон – представляет собой необходимую оснастку для выполнения широкого спектра токарных работ на токарном оборудовании компании JET. Приспособление рассчитано на комплектацию станков моделей BD-7, BD-X7, BD-8A и BD-9G. Прочная конструкция патрона рассчитана на прямое и обратное закрепление деталей специфической формы. Наличие 4-х кулачков обеспечивает надежность крепления в патроне деталей с прямоугольным сечением, заготовок несимметричной формы. Диаметр входного отверстия составляет 100 мм. Патрон изготовлен из прочной, закаленной стали, обеспечивающей длительную эксплуатацию приспособления.