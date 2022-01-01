Сэндвич-труба Аквапул, 150/230 мм, 0,5 м
Арт. X13050424
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Внутренний диаметр, мм
|150
|
Внешний диаметр, мм
|230
- Сэндвич-труба АКВАПУЛ 150/230 мм, 0,5 м - основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
Преимущества
- Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
- Наружный материал трубы - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
- Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания
- Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
- Диаметр трубы - 230 мм
- Внутренний диаметр - 150 мм
- Длина сэндвича составляет 0,5 м