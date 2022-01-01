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Сэндвич-труба Аквапул, 150/230 мм, 0,5 м
2 510 ₽
Сэндвич-трубы
    Сэндвич-труба Аквапул, 150/230 мм, 0,5 м
    Арт. X13050424
    Сэндвич-труба Аквапул, 150/230 мм, 0,5 м

      Сэндвич-труба Аквапул, 150/230 мм, 0,5 м

      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13050424

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		150
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      2 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сэндвич-труба АКВАПУЛ 150/230 мм, 0,5 м - основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.

        Преимущества

        • Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
        • Наружный материал трубы - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
        • Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания
        • Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
        • Диаметр трубы - 230 мм
        • Внутренний диаметр - 150 мм
        • Длина сэндвича составляет 0,5 м