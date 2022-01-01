Преимущества

Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше

Наружный материал трубы - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм

Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания

Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации

Диаметр трубы - 230 мм

Внутренний диаметр - 150 мм

Длина сэндвича составляет 0,5 м

Сэндвич-труба АКВАПУЛ 150/230 мм, 0,5 м - основной элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.