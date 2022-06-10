Сэндвич-тройник Аквапул, 150/230 мм, 90°

Преимущества

Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше

Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм

Швы, выполненные путем лазерной сварки, получаются тонкими и не мешают свободному прохождению продуктов сгорания

Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации

Диаметр тройника - 230 мм

Внутренний диаметр - 150 мм

Сэндвич-тройник АКВАПУЛ 150/230 мм - элемент группы утепленных дымоходов. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата. Используется для стыковки двух сэндвич труб одинакового диаметра под углом в 90 градусов. Сэндвичные тройники иногда используются при устройстве отвода газов сгорания от двух отопительных приборов в одном дымоходе (если имеется такая техническая возможность), но чаще всего этот элемент вводится для того, чтобы встроить специальное прочистное устройство (прочистное устанавливается в обязательном порядке у основания каждого вертикального участка дымохода) с целью ревизионного доступа.