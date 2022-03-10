Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)
Арт. Х103686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|автошампунь
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Объем, л
|10
- Автошампунь Комета BASIC AUTO - представляет собой синюю жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях. BASIC AUTO не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта. Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде.
Преимущества
- При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой
- Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
- Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства