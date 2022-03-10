Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)

Преимущества

При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой

Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо

Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства



Автошампунь Комета BASIC AUTO - представляет собой синюю жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях. BASIC AUTO не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта. Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде.