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Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)
5.0
2
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Автошампуни
    Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)
    Арт. Х103686
    5.0
    2
    Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)

      Автошампунь Комета BASIC AUTO (10 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103686
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Комета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь Комета BASIC AUTO - представляет собой синюю жидкость щелочного характера, смешивающуюся с водой в любых соотношениях. BASIC AUTO не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные  поверхности автотранспорта. Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде.  

        Преимущества

        • При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой 
        • Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
        • Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства