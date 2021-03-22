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Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л)
4.3
31
Найти аналог
Автошампуни
    Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л)
    Арт. Х103638
    4.3
    31
    Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л)

      Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х103638
      4.3
      31

      Характеристики

      Производитель
      		Комета
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		автошампунь
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л) - предназначен для мойки автотранспорта разной степени загрязнения, эффективно удаляет пятна грязи, масел, нефтепродуктов, пыли и других эксплуатационных отложений на кузове автомобиля.

        Преимущества

        • TENAX FORTE не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные  поверхности автотранспорта
        • Благодаря специальным компонентам, входящим в состав  автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде
        • При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный  пенный слой
        • Средство  не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо
        • Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии
        • Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства