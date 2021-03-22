Преимущества

TENAX FORTE не повреждает лакокрасочное покрытие, резину, пластик и хромированные поверхности автотранспорта

Благодаря специальным компонентам, входящим в состав автошампуня, его можно использовать как в мягкой, так и в жесткой воде

При нанесении на поверхность, образует ровный и плотный пенный слой

Средство не токсично, взрывобезопасно, биоразлогаемо

Состав: вода деионизированная, комплексообразователи, щелочные компоненты, анионные и неионогенные ПАВ, ингибиторы коррозии



Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства

Автошампунь для бесконтактной мойки Кometa TENAX FORTE (1 л) - предназначен для мойки автотранспорта разной степени загрязнения, эффективно удаляет пятна грязи, масел, нефтепродуктов, пыли и других эксплуатационных отложений на кузове автомобиля.