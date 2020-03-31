Бензопила Echo CS-350WES-14
Арт. X188299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3.6
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Праймер
|Нет
Бензопила Echo CS-350WES-14 дли сезонных работ в саду, заготовки дров, распилке строительных материалов. Надежная, выносливая, проверенная временем модель, предназначена для выполнения больших объемов работ.
Преимущества
- Стенки цилиндра покрыты низкотемпературным электролитическим покрытием Hard Chrome, которое повышает устойчивость к износу и обеспечивает надежную эксплуатацию на долгие годы
- Система облегчения запуска ES-start
- Маслонасос сделан по профессиональной схеме – металлический, регулируемый
- Удобная боковая система натяжки цепи
- Крепкий металлический упор в комплекте
- Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр