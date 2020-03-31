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Бензопила Echo CS-350WES-14
4.5
40
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Echo CS-350WES-14
    Арт. X188299
    4.5
    40
    Бензопила Echo CS-350WES-14
    Бензопила Echo CS-350WES-14
    Бензопила Echo CS-350WES-14
      Бензопила Echo CS-350WES-14
      Бензопила Echo CS-350WES-14
      Бензопила Echo CS-350WES-14

      Бензопила Echo CS-350WES-14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188299
      4.5
      40

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Echo CS-350WES-14 дли сезонных работ в саду, заготовки дров, распилке строительных материалов. Надежная, выносливая, проверенная временем модель, предназначена для выполнения больших объемов работ.

        Преимущества

        • Стенки цилиндра покрыты низкотемпературным электролитическим покрытием Hard Chrome, которое повышает устойчивость к износу и обеспечивает надежную эксплуатацию на долгие годы
        • Система облегчения запуска ES-start
        • Маслонасос сделан по профессиональной схеме – металлический, регулируемый
        • Удобная боковая система натяжки цепи
        • Крепкий металлический упор в комплекте
        • Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр