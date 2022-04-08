Бензопила Makita EA 3503 S40B
Арт. X18809270
Характеристики
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Производитель
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Длина шины, см
|40
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Мощность, л.с.
|2.3
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Объем двигателя, см³
|35
- Бензопила Makita EA3503S40B поставляется со стандартной цепью и 40-сантиметровой направляющей шиной. Оборудована мощным двигателем, что обеспечивает ровный и чистый распил древесины. Подходит для применения в хозяйстве, для коммунальных служб. Остановить работу мотора возможно одним нажатием. Инструмент надежен, безопасен и удобен в эксплуатации. Топливный и масляный бачки оснащены крышками с защитой от утери. В случае отдачи аварийный тормоз останавливает цепь.
Преимущества
- Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя
- Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны
- Автоматическая смазка цепи
- Праймер для подкачки топлива
- Система гашения вибрации
- Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу
- Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления
- Удобный доступ к звездочке
- Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации
- Большая крышка топливного бака
- Зубчатый упор
- Режим работы двигателя: зима, лето
- Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием