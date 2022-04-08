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Бензопила Makita EA 3503 S40B
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Арт. X18809270
    5.0
    2
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
    Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B
      Бензопила Makita EA 3503 S40B

      Бензопила Makita EA 3503 S40B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809270
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Длина шины, см
      		40
      Мощность, л.с.
      		2.3
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Объем двигателя, см³
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Makita EA3503S40B поставляется со стандартной цепью и 40-сантиметровой направляющей шиной. Оборудована мощным двигателем, что обеспечивает ровный и чистый распил древесины. Подходит для применения в хозяйстве, для коммунальных служб. Остановить работу мотора возможно одним нажатием. Инструмент надежен, безопасен и удобен в эксплуатации. Топливный и масляный бачки оснащены крышками с защитой от утери. В случае отдачи аварийный тормоз останавливает цепь.

        Преимущества 

        • Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя
        • Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны
        • Автоматическая смазка цепи
        • Праймер для подкачки топлива
        • Система гашения вибрации
        • Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу
        • Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления
        • Удобный доступ к звездочке
        • Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации 
        • Большая крышка топливного бака
        • Зубчатый упор
        • Режим работы двигателя: зима, лето
        • Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием