Бензопила Makita EA 3503 S40B

Преимущества

Легкий старт: стартер с дополнительной пружиной совместно с оптимизированной системой управлением двигателя значительно снижает усилие при запуске двигателя

Для удобства натяжка цепи производится с боковой стороны

Автоматическая смазка цепи

Праймер для подкачки топлива

Система гашения вибрации

Масляный насос с функцией регулировки подачи масла и отключением подачи масла на холостом ходу

Трехкулачковый центробежный механизм - повышенная надежность сцепления

Удобный доступ к звездочке

Инерционный тормоз цепи - безопасность эксплуатации

Большая крышка топливного бака

Зубчатый упор

Режим работы двигателя: зима, лето

Touch&Stop рычажок автоматически устанавливается в положение «запуск» после остановки двигателя, имеется положение переключателя для технического обслуживания и остановки двигателя одним нажатием

Бензопила Makita EA3503S40B поставляется со стандартной цепью и 40-сантиметровой направляющей шиной. Оборудована мощным двигателем, что обеспечивает ровный и чистый распил древесины. Подходит для применения в хозяйстве, для коммунальных служб. Остановить работу мотора возможно одним нажатием. Инструмент надежен, безопасен и удобен в эксплуатации. Топливный и масляный бачки оснащены крышками с защитой от утери. В случае отдачи аварийный тормоз останавливает цепь.