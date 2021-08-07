Преимущества

Автоматическая смазка цепи

Элементы управления расположены на рукоятке

Автоматическая воздушная заслонка

Бензопила Partner P340S 9666990-01 - инструмент бытового класса, рассчитанный на непродолжительные работы, например, подрезку деревьев в саду. Для обеспечения безопасности оператора инструмент оснащен тормозом цепи. В комплект поставки входит 35 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.