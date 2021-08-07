Бензопила Partner P340S 9666990-01
Арт. 77777X188147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|4.5
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Праймер
|Нет
- Бензопила Partner P340S 9666990-01 - инструмент бытового класса, рассчитанный на непродолжительные работы, например, подрезку деревьев в саду. Для обеспечения безопасности оператора инструмент оснащен тормозом цепи. В комплект поставки входит 35 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Автоматическая воздушная заслонка