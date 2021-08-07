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Бензопила Partner P340S 9666990-01
4.6
42
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Partner P340S 9666990-01
    Арт. 77777X188147
    4.6
    42
    Бензопила Partner P340S 9666990-01
    Бензопила Partner P340S 9666990-01
    Бензопила Partner P340S 9666990-01
    Бензопила Partner P340S 9666990-01
      Бензопила Partner P340S 9666990-01
      Бензопила Partner P340S 9666990-01
      Бензопила Partner P340S 9666990-01
      Бензопила Partner P340S 9666990-01

      Бензопила Partner P340S 9666990-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188147
      4.6
      42

      Характеристики

      Производитель
      		Partner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		4.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Partner P340S 9666990-01 - инструмент бытового класса, рассчитанный на непродолжительные работы, например, подрезку деревьев в саду. Для обеспечения безопасности оператора инструмент оснащен тормозом цепи. В комплект поставки входит 35 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.

        Преимущества 

        • Автоматическая смазка цепи
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Автоматическая воздушная заслонка