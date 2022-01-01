Сварочный аппарат Crown CT33101
Арт. О00000032130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. мощность, кВт
|13.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|270
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат Crown CT33101 представляет собой силовую технику, которая предназначена для ручной дуговой сварки ММА электродами 2.5-5.0 мм. Инвертор может работать от сети 130-560 В. Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, благодаря чему имеет компактный корпус и малый вес. Данная модель отличается простотой эксплуатации и обслуживания, устойчива к высоким нагрузкам.
Преимущества
- Сварочный аппарат CROWN CT33101 имеет компактный корпус
- Малый вес
- Удобство перемещения по рабочей площадке благодаря наличию ручки
- Функция горячего старта обеспечивает легкое возбуждение дуги при плохом напряжении сети
- Функция регулировки тока
- Защита от перегрева
- Технология IGBT
- Возможность работы при напряжении от 130 В
- Простота управления и контроля
- Естественное охлаждение при длительной работе