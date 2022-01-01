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Сварочный аппарат Crown CT33101
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Crown CT33101
    Арт. О00000032130
    Сварочный аппарат Crown CT33101
    Сварочный аппарат Crown CT33101
    Сварочный аппарат Crown CT33101
    Сварочный аппарат Crown CT33101
      Сварочный аппарат Crown CT33101
      Сварочный аппарат Crown CT33101
      Сварочный аппарат Crown CT33101
      Сварочный аппарат Crown CT33101

      Сварочный аппарат Crown CT33101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032130

      Характеристики

      Производитель
      		Crown
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. мощность, кВт
      		13.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		270
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный аппарат Crown CT33101 представляет собой силовую технику, которая предназначена для ручной дуговой сварки ММА электродами 2.5-5.0 мм. Инвертор может работать от сети 130-560 В. Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, благодаря чему имеет компактный корпус и малый вес. Данная модель отличается простотой эксплуатации и обслуживания, устойчива к высоким нагрузкам.

        Преимущества

        • Сварочный аппарат CROWN CT33101 имеет компактный корпус
        • Малый вес
        • Удобство перемещения по рабочей площадке благодаря наличию ручки
        • Функция горячего старта обеспечивает легкое возбуждение дуги при плохом напряжении сети
        • Функция регулировки тока
        • Защита от перегрева
        • Технология IGBT
        • Возможность работы при напряжении от 130 В
        • Простота управления и контроля
        • Естественное охлаждение при длительной работе