Преимущества

Сварочный аппарат CROWN CT33101 имеет компактный корпус

Малый вес

Удобство перемещения по рабочей площадке благодаря наличию ручки

Функция горячего старта обеспечивает легкое возбуждение дуги при плохом напряжении сети

Функция регулировки тока

Защита от перегрева

Технология IGBT

Возможность работы при напряжении от 130 В

Простота управления и контроля

Естественное охлаждение при длительной работе

Сварочный аппарат Crown CT33101 представляет собой силовую технику, которая предназначена для ручной дуговой сварки ММА электродами 2.5-5.0 мм. Инвертор может работать от сети 130-560 В. Сварочный аппарат произведен по технологии IGBT, благодаря чему имеет компактный корпус и малый вес. Данная модель отличается простотой эксплуатации и обслуживания, устойчива к высоким нагрузкам.